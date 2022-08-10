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Від початку війни міжнародні партнери надали Україні близько 20 млрд доларів
Фото: Укрінформ
Від початку повномасштабної війни (24 лютого 2022 року) міжнародні партнери України надали близько 20 млрд доларів, зокрема 2,7 млрд доларів було отримано від МВФ.
Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у Telegram.
"МВФ надасть Україні додаткові 1,3 млрд доларів! Це означає, що загальне фінансування від Фонду від початку війни складе 2,7 млрд доларів. Отриманий транш буде направлений на підтримку нашої обороноздатності, виплати пенсій та соціальних програм, а також для посилання стійкості нашої економіки" - зазначив прем'єр.
Він додав, що загалом від початку повномасштабної війни міжнародні партнери України надали нам близько 20 млрд доларів. Завдяки цим коштам ми розуміємо, як зможемо фінансувати всі необхідні видатки цього року.
Також глава уряду подякував союзникам, які допомагають нам вистояти у боротьбі за незалежність і свободу України, і висловив сподівання, що на наступний рік Україна очікує на нову велику програму МВФ, а також фінансування від США, ЄС та інших країн G7.
Раніше повідомлялося, що Європейський Союз планує найближчими днями виділити Україні 2 млрд євро макрофінансової допомоги.
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08 10 2022 11:31 МЕДІА
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