Україна евакуює з Уханя громадян шести іноземних держав
За його словами, вони пройдуть суворий контроль під час посадки на літак, як і українці,передає LB.ua.
Якщо під час евакуації температура тіла когось із громадян становитиме 37,2 градуса і вище, їх не посадять на український літак.
Аваков вважає правильним рішення України про евакуацію з Уханя також іноземних громадян, оскільки раніше, зокрема, російський літак евакуював з Китаю громадян України.
Як повідомляли, літак для евакуації українців вилетить із Києва у вівторок, 18 лютого.
На 14-денну обсервацію після евакуації з Китаю потраплять близько 100 осіб. Серед них 65 евакуйованих, 18 членів екіпажу, троє медиків, чотири працівники ДСНС, по два співробітники Державної митної служби та Державної прикордонної служби.
У якому саме місці будуть розміщені евакуйовані громадяни, не повідомляють.
Нагадаємо, що від початку спалаху захворювання, у Китаї від нового коронавірусу вилікували вже понад 12,5 тисяч хворих.
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