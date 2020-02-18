Україна евакуює з Уханя громадян шести іноземних держав

Йдеться про громадян Німеччини, Нідерландів, Аргентини, Коста-Рики, Бразилії та Росії

Влада України має намір евакуювати з китайського Уханя громадян Німеччини, Нідерландів, Аргентини, Коста-Рики, Бразилії та Росії.

За його словами, вони пройдуть суворий контроль під час посадки на літак, як і українці,передає LB.ua.

Якщо під час евакуації температура тіла когось із громадян становитиме 37,2 градуса і вище, їх не посадять на український літак.

Аваков вважає правильним рішення України про евакуацію з Уханя також іноземних громадян, оскільки раніше, зокрема, російський літак евакуював з Китаю громадян України.

Як повідомляли, літак для евакуації українців вилетить із Києва у вівторок, 18 лютого.

На 14-денну обсервацію після евакуації з Китаю потраплять близько 100 осіб. Серед них 65 евакуйованих, 18 членів екіпажу, троє медиків, чотири працівники ДСНС, по два співробітники Державної митної служби та Державної прикордонної служби.

У якому саме місці будуть розміщені евакуйовані громадяни, не повідомляють.

Нагадаємо, що від початку спалаху захворювання, у Китаї від нового коронавірусу вилікували вже понад 12,5 тисяч хворих.