Україна готова допомогти з реставрацією Собору Паризької Богоматері

"І ми, як країна, яка втрачає спадщину на окупованих територіях як ніхто інший знає, як боляче спостерігати це наживо"

Жахлива новина з Франції - горить одна з найвідоміших історичних пам'яток французької столиці - Собор Паризької Богоматері, знаменитий Нотр-Дам.

"Це величезний удар для історії, культури не лише Парижа, а й усієї Європи та світу. Робота Мінкультури - збереження для прийдешніх поколінь усіх культурних та історичних пам‘яток, мистецького надбання, яким володіє Україна. І ми, як країна, яка втрачає спадщину на окупованих територіях як ніхто інший знає, як боляче спостерігати це наживо. Сподіваємось, що пожежникам вдасться врятувати і не дати зникнути з культурної мапи світу надзвичайну пам‘ятку. Від себе хочу наголосити, що готові максимально швидко направити своїх кращих фахівців та реставраторів для робіт з відновлення Собору!", - зазначив міністр культури України Євген Нищук у Facebook.

Нагадаємо, що у Парижі в понеділок ввечері загорівся Собор Паризької Богоматері - одна з найвідоміших історичних пам'яток французької столиці. Внаслідок пожежі стався обвал шпилю собору.

У зв’язку з пожежею Макрон також відклав телевізійне звернення до французів, заплановане на 20:00. Французький президент мав підсумувати результати національних дебатів, які відбулися через протести "жовтих жилетів". Натомість він виїхав до Собору Богоматері.