Україна готова відновити транзит нафти до ЄС 6 травня о 14.17 за київським часом з Білорусі "Дружбою" почала надходити очищена, не забруднена хлорорганічними сполуками нафта

"Укртранснафта" повідомила про готовність відновлення транзиту російської нафти до ЄС трубопроводом "Дружба". Наразі транзит нафти припинено через те, що Росія цим трубопроводом постачала забруднену нафту.

Фото: EPA

"Сьогодні, 6 травня 2019 року, по лінії диспетчерської служби "Укртранснафти" направлено телеграму про готовність відновити транзит нафти нафтопроводом "Дружба", - повідомляє прес-служба "Укртранснафти". Там зазначають, що 6 травня о 14.17 за київським часом з Білорусі "Дружбою" почала надходити очищена, не забруднена хлорорганічними сполуками нафта для подальшого її транспортування до країн ЄС. 25 квітня Білорусь частково відновила постачання нафтопродуктів до України.

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