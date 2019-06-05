НОВИНИ"Укртранснафта" повідомила про готовність відновлення транзиту російської нафти до ЄС трубопроводом "Дружба". Наразі транзит нафти припинено через те, що Росія цим трубопроводом постачала забруднену нафту.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Україна готова відновити транзит нафти до ЄС
6 травня о 14.17 за київським часом з Білорусі "Дружбою" почала надходити очищена, не забруднена хлорорганічними сполуками нафта
Фото: EPA
"Сьогодні, 6 травня 2019 року, по лінії диспетчерської служби "Укртранснафти" направлено телеграму про готовність відновити транзит нафти нафтопроводом "Дружба", - повідомляє прес-служба "Укртранснафти".
Там зазначають, що 6 травня о 14.17 за київським часом з Білорусі "Дружбою" почала надходити очищена, не забруднена хлорорганічними сполуками нафта для подальшого її транспортування до країн ЄС.
25 квітня Білорусь частково відновила постачання нафтопродуктів до України.
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