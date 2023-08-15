Україна і Литва погодили взаємне визнання водійських посвідчень

Кабінет Міністрів України затвердив угоду з урядом Литовської Республіки про взаємне визнання і обмін національних посвідчень водія.

Про це постійний представник Кабінету Міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук написав в Тelegram-каналі.

"Угодою встановлюється зобовʼязання сторін визнавати та обмінювати національні посвідчення водія на основі принципу взаємності", - сказав Мельничук.

В кабміні заявили, що такий обмін здійснюється без необхідності складання практичнихі теоретичних іспитів.

Також встановлюється відповідність категорій посвідчень водія двох держав і визначається механізм підтвердження факту видачі посвідчення водія, яке подається для обміну.