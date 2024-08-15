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ПОЛІТИКА

Україна і росія розпочали переговори про обмін полоненими, захопленими в Курську

15 серпня 2024, 14:01
Україна і росія розпочали переговори про обмін полоненими, захопленими в Курську
джерело t.me/Tsaplienko
Українська військова розвідка підтвердила виданню, що Україна вже працює над обміном.

Україна і росія почали перемовини про обмін полоненими, захопленими в Курській області РФ.

Про це пише Financial Times.

Українська військова розвідка підтвердила виданню, що Україна вже працює над обміном. Напередодні уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець в ефірі телемарафону розповів, що російська омбудсман Тетяна Москалькова звʼязалася з ним для початку обговорення обміну військовополоненими.

Київ не розголошує точну кількість російських полонених, захоплених під час Курської операції, але урядовці та солдати на кордоні повідомили FT, що це «сотні» військових. Британське видання Independent пише з посиланням на неназваного українського полковника, що в полон потрапили близько 2 000 російських солдатів.

Неназваний посадовець Служби безпеки України також заявляв, що тільки спецпризначенці відомства захопили в Курській області 102 російських бійця 488-го мотострілецького полку та чеченського підрозділу "Ахмат". За його словами, це найбільше захоплення полонених, яке проводилося за один раз.

Захоплення російських військовополонених, припускає видання, посилить заклики Києва повернути тисячі своїх полонених з росії. Хоч Україна офіційно не розкриває цілей Курської операції, президент Зеленський неодноразово хвалив українських військових за поповнення "обмінного фонду" для обміну полоненими з росією.

У росії раніше заявляли, що москва може припинити обмін полоненими. Але Лубінець сказав, що його розмова з російською колегою Москальковою дала йому надію, що перемовини щодо цього можуть рухатися уперед.

Нагадаємо, що у вівторок, 6 серпня, росіяни заявили про прорив кордону з боку України в Курській області. Бої в прикордонних районах російського регіону тривають уже шосту добу. російські пропагандисти скаржаться на просування українських військ углиб території рф, а саме - в Курській області.

війнаполонобмінКурськ

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