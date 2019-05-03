Україна ініціює створення спеціальної групи для підрахунку збитків від російської окупації

"За даними ООН, внаслідок конфлікту загинуло близько 13 тисяч осіб, поранено – близько 30 тисяч осіб. Понад 1,5 млн українців з Криму та Донбасу стали вимушеними переселенцями"

Україна винесе на розгляд засідання Міжнародної організації вищих органів аудиту створення спеціальної групи, яка буде займатися оцінкою понесених економічних втрат від анексії Росією Криму та окупації окремих районів Донецької та Луганської областей.

Зазначається, що відповідне засідання організації відбудеться у вересні 2019 року у Москві, повідомляє "Громадське".

"За даними ООН, внаслідок конфлікту загинуло близько 13 тисяч осіб, поранено – близько 30 тисяч осіб. Понад 1,5 млн українців з Криму та Донбасу стали вимушеними переселенцями. Окуповано 7,2% території України. А скільки було знищено будинків, скільки вивезено наших заводів та інших підприємств, скільки використано наших ресурсів і яких втрат зазнала екологія? На жаль, на ці та багато інших питань ми не маємо відповідей", - повідомив голова Рахункової палати України Валерій Пацкан під час зустрічі з послами іноземних країн.

Зазначається, що ініціатива Рахункової палати покликана також вирішити питання щодо створення методології розрахунку втрат від окупації території. Зокрема, цією методологією, у разі розробки та затвердження, зможуть скористатися країни, які так само зазнали військової агресії та території яких були окуповані.

"Ми прагнемо допомогти урядам наших держав не тільки порахувати всі збитки і втрати, а й в майбутньому отримати обґрунтовану компенсацію. Результати аудитів повинні долучатися до позовів в міжнародних судах", - заявив Пацкан.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп розпорядився продовжити ще на рік санкції проти Росії через її агресію в Україні.