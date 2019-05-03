Україна ініціює створення спеціальної групи для підрахунку збитків від російської окупації
Зазначається, що відповідне засідання організації відбудеться у вересні 2019 року у Москві, повідомляє "Громадське".
"За даними ООН, внаслідок конфлікту загинуло близько 13 тисяч осіб, поранено – близько 30 тисяч осіб. Понад 1,5 млн українців з Криму та Донбасу стали вимушеними переселенцями. Окуповано 7,2% території України. А скільки було знищено будинків, скільки вивезено наших заводів та інших підприємств, скільки використано наших ресурсів і яких втрат зазнала екологія? На жаль, на ці та багато інших питань ми не маємо відповідей", - повідомив голова Рахункової палати України Валерій Пацкан під час зустрічі з послами іноземних країн.
Зазначається, що ініціатива Рахункової палати покликана також вирішити питання щодо створення методології розрахунку втрат від окупації території. Зокрема, цією методологією, у разі розробки та затвердження, зможуть скористатися країни, які так само зазнали військової агресії та території яких були окуповані.
"Ми прагнемо допомогти урядам наших держав не тільки порахувати всі збитки і втрати, а й в майбутньому отримати обґрунтовану компенсацію. Результати аудитів повинні долучатися до позовів в міжнародних судах", - заявив Пацкан.
Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп розпорядився продовжити ще на рік санкції проти Росії через її агресію в Україні.
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