Україна має уникнути розгортання тимчасових госпіталів - Ляшко

Україна має уникнути розгортання тимчасових госпіталів для пацієнтів із COVID-19 у пристосованих приміщеннях, вважає заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

"Закликаю всіх виконувати санітарні норми, носити маски та дотримуватися фізичної дистанції, щоб в Україні не знадобився третій етап реагування на епідемію, щоб нам не довелося розгортати госпіталі в пристосованих приміщеннях", - сказав він на брифінгу в понеділок за підсумками селекторної наради з представниками регіонів щодо ситуації, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Ми маємо зробити все від нас залежне, щоб система охорони здоров'я не зазнала колапсу. Ми це можемо зробити лише тоді, коли виконуватимемо протиепідемічні норми. Прошу з розумінням ставитися до протиепідемічних заходів, які впроваджує уряд", - закликав Ляшко.

Заступник міністра нагадав про встановлені нині два рівні епідемічної небезпеки - помаранчевий, що діє на території всієї України, і червоний, який діє майже у 200 адміністративних одиницях.

За його словами, найближчим часом Кабінет Міністрів ухвалить рішення про жорсткіший "карантин вихідного дня".

Як повідомлялося, за підсумками селекторної наради з регіонами Ляшко повідомив, що українські клініки з понеділка припиняють приймати хворих на планові операції, переходять лише на прийом ургентних пацієнтів і лікування пацієнтів із COVID-19.

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