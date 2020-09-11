Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Україна має уникнути розгортання тимчасових госпіталів - Ляшко

Україна має уникнути розгортання тимчасових госпіталів для пацієнтів із COVID-19 у пристосованих приміщеннях, вважає заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.
Україна має уникнути розгортання тимчасових госпіталів - Ляшко Фото: Віктор Ляшко / з вільних джерел

"Закликаю всіх виконувати санітарні норми, носити маски та дотримуватися фізичної дистанції, щоб в Україні не знадобився третій етап реагування на епідемію, щоб нам не довелося розгортати госпіталі в пристосованих приміщеннях", - сказав він на брифінгу в понеділок за підсумками селекторної наради з представниками регіонів щодо ситуації, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Ми маємо зробити все від нас залежне, щоб система охорони здоров'я не зазнала колапсу. Ми це можемо зробити лише тоді, коли виконуватимемо протиепідемічні норми. Прошу з розумінням ставитися до протиепідемічних заходів, які впроваджує уряд", - закликав Ляшко.

Заступник міністра нагадав про встановлені нині два рівні епідемічної небезпеки - помаранчевий, що діє на території всієї України, і червоний, який діє майже у 200 адміністративних одиницях.

За його словами, найближчим часом Кабінет Міністрів ухвалить рішення про жорсткіший "карантин вихідного дня".

Як повідомлялося, за підсумками селекторної наради з регіонами Ляшко повідомив, що українські клініки з понеділка припиняють приймати хворих на планові операції, переходять лише на прийом ургентних пацієнтів і лікування пацієнтів із COVID-19.

Читайте також: Ляшко розповів, кому роблять ПЛР-тест безкоштовно

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

09 11 2020 16:54
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Кажуть, що нервові клітини не відновлюються, але науковцям вдалося

Кажуть, що нервові клітини не відновлюються, але науковцям вдалося

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.