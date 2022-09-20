В Україні очікують циркуляцію чотирьох штамів грипу

У зв’язку з постійними антигенними змінами вірусу грипу, ВООЗ рекомендує для використання у сезоні грипу 2022/23 чотирьохвалентні та тривалентні вакцини

Цього року в період епідсезону грипу в Україні циркулюватиме чотири штами грипу, а епідемічний період захворюваності розпочнеться з 3 жовтня.

Про це в коментарі УНН повідомили в Київському міському центрі контролю та профілактики хвороб МОЗ України.

"Епідемічний період захворюваності на грип та ГРВІ в Україні триває з 40-го тижня поточного року до 20-го тижня наступного. Цього року він розпочнеться з 03.10.2022 і триватиме до 21.05.2023. Наразі, захворюваність на грип та ГРВІ у Києві відповідає міжепідемічному періоду та даному сезону року. Станом на 19.09.2022, вірусу грипу у Києві не виявлено", - повідомили у Київському міському центрі.

Крім того, там зазначили, що за даними ВООЗ, у сезоні грипу 2022/23 в Північній півкулі, в тому числі в Україні, очікується циркуляція наступних штамів:

• вірус, подібний A/Victoria/2570/2019(H1N1)pdm09;

• вірус, подібний A/Darwin/9/2021 (H3N2);

• вірус, подібний B/Austria/1359417/2021 (лінія B/Victoria);

• вірус, подібний B/Phuket/3073/2013(лінія B/Yamagata).

Окрім того, зазначається, що у зв’язку з постійними антигенними змінами вірусу грипу, ВООЗ рекомендує для використання у сезоні грипу 2022/23 чотирьохвалентні вакцини (усі вище згадані штами) та тривалентні вакцини (усі штами за винятком Phuket).

"Специфічного лікування грипу не існує, але профілактика є — це вакцинація, вона дієва, безпечна та ефективна. Вакцинуватися від грипу важливо. Це можна робити не лише на початку, а і впродовж усього епідсезону", - розповіли у Київському міському центрі.