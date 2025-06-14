Україна може отримати "старі" Patriot – Зеленський
Одна система була вже передана Ізраїлем США для відновлення, проте Україна її наразі не отримала, повідомив президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами.
"Була частина систем в Ізраїлі, яка може працювати, якщо її трішки відновити. Не буду казати про кількість, просто не хочу брехати - ми розраховували на чотири, хтось казав, що у них там ще якась цифра. Але в кінці кінців одна система була передана Ізраїлем Сполученим Штатам Америки для відновлення. Ми цю систему на території України ще не бачили", - заявив він.
Зеленський подякував, адже цей Patriot начебто для України.
"Була б у нас, я б сказав - так, Ізраїль передав нам, і не розповідав би цей довгий ланцюжок подій, через кого, для чого передають. На відновлення вона попала в Америку. Із Америки ця система до нас в Україну ще не заходила", - сказав президент.
Він додав, що домовлявся з ізраїльским прем’єр-міністром Ізраїлю Бенджаміном Нетаньягу до нападу Хамас на Ізраїль, що Україна зможе купити зенітні системи Барак-8.
"Ми з ним домовилися, що ми йдемо цим шляхом. Але потім почався цей напад і ми не отримали відповідні речі. Не було сенсу говорити, вони займалися собою", - зазначив глава держави.
Посол Ізраїлю в Україні, Міхаель Бродський, 8 червня підтвердив, що Україна вже отримала зенітно-ракетні комплекси Patriot від Ізраїлю. Деталі щодо термінів постачання не уточнюються. Раніше ЗМІ повідомляли про переговори між США, Ізраїлем та Україною щодо постачання до восьми систем Patriot, а також про можливе переміщення однієї системи з Ізраїлю в Україну до літа.
Однак днем пізніше МЗС Ізраїлю спростовує заяву посла про передачу Patriot Україні.