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Україна може отримати "старі" Patriot – Зеленський

14 червня 2025, 15:38
Україна може отримати
джерело slovoidilo
Ізраїль вже передав систему, але через США, тому вона усе ще не доставлена.
Київ може розраховувати на старі американські комлекси протиповітряної оборони Patriot. 
 

Одна система була вже передана Ізраїлем США для відновлення, проте Україна її наразі не отримала, повідомив президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами.

"Була частина систем в Ізраїлі, яка може працювати, якщо її трішки відновити. Не буду казати про кількість, просто не хочу брехати - ми розраховували на чотири, хтось казав, що у них там ще якась цифра. Але в кінці кінців одна система була передана Ізраїлем Сполученим Штатам Америки для відновлення. Ми цю систему на території України ще не бачили", - заявив він.

Зеленський подякував, адже цей Patriot начебто для України.

"Була б у нас, я б сказав - так, Ізраїль передав нам, і не розповідав би цей довгий ланцюжок подій, через кого, для чого передають. На відновлення вона попала в Америку. Із Америки ця система до нас в Україну ще не заходила", - сказав президент.

Він додав, що домовлявся з ізраїльским прем’єр-міністром Ізраїлю Бенджаміном Нетаньягу до нападу Хамас на Ізраїль, що Україна зможе купити зенітні системи Барак-8.

"Ми з ним домовилися, що ми йдемо цим шляхом. Але потім почався цей напад і ми не отримали відповідні речі. Не було сенсу говорити, вони займалися собою", - зазначив глава держави. 

Посол Ізраїлю в Україні, Міхаель Бродський, 8 червня підтвердив, що Україна вже отримала зенітно-ракетні комплекси Patriot від Ізраїлю. Деталі щодо термінів постачання не уточнюються. Раніше ЗМІ повідомляли про переговори між США, Ізраїлем та Україною щодо постачання до восьми систем Patriot, а також про можливе переміщення однієї системи з Ізраїлю в Україну до літа.

Однак днем пізніше МЗС Ізраїлю спростовує заяву посла про передачу Patriot Україні.

 

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