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Україна може отримати технології для виробництва ракет Patriot – конгресмен США

12 липня 2026, 15:37
Україна може отримати технології для виробництва ракет Patriot – конгресмен США
джерело slovoidilo
Американські оборонні компанії розглядають можливість передачі Україні технологій для виробництва ракет до систем Patriot.

Україна може отримати можливість виробляти ракети-перехоплювачі для систем протиповітряної оборони Patriot і робити це швидше, ніж Сполучені Штати. Американські оборонні компанії, зокрема Lockheed Martin, зацікавлені у передачі відповідних технологій Києву.

Про це заявив член Палати представників США Майкл Маккоул в інтерв'ю Bloomberg

За словами конгресмена, дозвіл на виробництво ракет для Patriot в Україні відповідає інтересам американських оборонних компаній. Він зазначив, що якщо президент США Дональд Трамп підтримує таке рішення, виробники мають сприяти його реалізації.

"Я вважаю, що це відповідає їхнім інтересам із багатьох причин. Якщо президент хоче, щоб це було зроблено, у їхніх інтересах – виконати це", – заявив Маккоул.

Під час візиту до України конгресмен ознайомився з українськими розробками у сфері безпілотників та поспілкувався з представниками військового керівництва щодо досвіду ЗСУ у війні проти росії.

Маккоул заявив, що Україна має значний потенціал у виробництві сучасного озброєння.

"Я думаю, що українці можуть побудувати цю систему швидше, а можливо, навіть краще. Lockheed могла б повчитися в українців щодо власних перехоплювачів – як їх удосконалити та виробляти швидше", – сказав він.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон надасть Україні право виробляти системи Patriot. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що після політичної домовленості має розпочатися технічна робота над реалізацією цієї угоди.

За даними ЗМІ, виробництво американських ракет-перехоплювачів для Patriot для України, ймовірно, може бути організоване в одній із європейських країн, зокрема розглядається варіант із Німеччиною.

Нещодавно Трамп припустив, що США можуть дати Україні ліцензію на виробництво ракет Patriot.

 
СШАPatriot

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