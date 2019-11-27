Україна може виграти від уповільнення світової економіки — Нацбанк

У Національному банку України повідомили, що внаслідок уповільнення світової економіки Україна може зменшити свої витрати на обслуговування державного боргу.

Про це повідомив заступник голови правління Нацбанку Олег Чурій в інтерв'ю UATV, передає "Громадське".

Водночас Чурій зазначив, що Україна є дуже вразливою, тому економічні проблеми у світі можуть швидко знайти своє відображення і в економіці України.

«Безумовно, ситуація на світових ринках може впливати на ситуацію в Україні, на динаміку нашого експорту, тобто ми, можливо, будемо отримувати менше валютної виручки за експорт наших товарів за кордон», — зазначив Чурій.

Разом з тим, якщо світова економіка уповільнюватиметься й надалі, то центральні банки країн світу зменшуватимуть ставки за позиками.

«Це значить, що фінансові ресурси для країн, зокрема і України, можуть коштувати дешевше», — додав Чурій.

Нагадаємо, що Національний банк України (НБУ) завершує перехід на оновлений банкнотно-монетний ряд гривні, що містить більш надійні і захищені від підробок банкноти.