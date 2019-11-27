Україна може виграти від уповільнення світової економіки — Нацбанк
Про це повідомив заступник голови правління Нацбанку Олег Чурій в інтерв'ю UATV, передає "Громадське".
Водночас Чурій зазначив, що Україна є дуже вразливою, тому економічні проблеми у світі можуть швидко знайти своє відображення і в економіці України.
«Безумовно, ситуація на світових ринках може впливати на ситуацію в Україні, на динаміку нашого експорту, тобто ми, можливо, будемо отримувати менше валютної виручки за експорт наших товарів за кордон», — зазначив Чурій.
Разом з тим, якщо світова економіка уповільнюватиметься й надалі, то центральні банки країн світу зменшуватимуть ставки за позиками.
«Це значить, що фінансові ресурси для країн, зокрема і України, можуть коштувати дешевше», — додав Чурій.
Нагадаємо, що Національний банк України (НБУ) завершує перехід на оновлений банкнотно-монетний ряд гривні, що містить більш надійні і захищені від підробок банкноти.
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