БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИОновлені банкноти номіналом 200 грн з'являться в обігу 25 лютого 2020 року, а в середині 2020 року - монети номіналом 10 грн.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
НБУ до середини 2020 року завершить оновлення банкнотно-монетного ряду гривні
Як повідомив директор департаменту грошового обігу НБУ Віктор Зайвенко на брифінгу у вівторок у Києві, 20 грудня 2019 року буде введено в обіг монети номіналом 5 грн та оновлені банкноти номіналом 50 грн.
Фото: з вільних джерел
Національний банк України (НБУ) завершує перехід на оновлений банкнотно-монетний ряд гривні, що містить більш надійні і захищені від підробок банкноти, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
Як повідомив директор департаменту грошового обігу НБУ Віктор Зайвенко на брифінгу у вівторок у Києві, 20 грудня 2019 року буде введено в обіг монети номіналом 5 грн та оновлені банкноти номіналом 50 грн.
Оновлені банкноти номіналом 200 грн з'являться в обігу 25 лютого 2020 року, а в середині 2020 року - монети номіналом 10 грн.
Нагадаємо, що монети вартістю 5 гривень увійдуть в обіг з 20 грудня
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