НБУ до середини 2020 року завершить оновлення банкнотно-монетного ряду гривні

Як повідомив директор департаменту грошового обігу НБУ Віктор Зайвенко на брифінгу у вівторок у Києві, 20 грудня 2019 року буде введено в обіг монети номіналом 5 грн та оновлені банкноти номіналом 50 грн.

Оновлені банкноти номіналом 200 грн з'являться в обігу 25 лютого 2020 року, а в середині 2020 року - монети номіналом 10 грн.

Національний банк України (НБУ) завершує перехід на оновлений банкнотно-монетний ряд гривні, що містить більш надійні і захищені від підробок банкноти, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Як повідомив директор департаменту грошового обігу НБУ Віктор Зайвенко на брифінгу у вівторок у Києві, 20 грудня 2019 року буде введено в обіг монети номіналом 5 грн та оновлені банкноти номіналом 50 грн.

Оновлені банкноти номіналом 200 грн з'являться в обігу 25 лютого 2020 року, а в середині 2020 року - монети номіналом 10 грн.

Нагадаємо, що монети вартістю 5 гривень увійдуть в обіг з 20 грудня