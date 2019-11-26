Монети вартістю 5 гривень увійдуть в обіг з 20 грудня

На них, як і на банкноті, буде зображений Богдан Хмельницький

Монети номіналом 5 гривень увійдуть в обіг з 20 грудня

На них, як і на банкноті, буде зображений Богдан Хмельницький, передає LB.ua.

Монета номіналом 5 гривень буде майже на 2 мм більшою в діаметрі порівняно з двогривневою. Її вага - 5,2 грама.

На 2020 рік заплановано також випуск монети вартістю 10 гривень, точної дати поки що немає.

Новими монетами можна буде розраховуватися паралельно з банкнотами відповідних номіналів необмежений період часу, поки монети поступово не витіснять банкноти в обігу. Спеціально з обігу банкноти номіналом 5 і 10 гривень не вилучатимуть.

Нагадаємо, що за даними Національного банку України, за перші 10 днів після припинення обігу монет номіналом 1, 2 та 5 копійок, з обігу вивели 5 мільйонів штук таких монет.