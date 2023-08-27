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ПОЛІТИКА

Україна найближчим часом отримає винищувачі F16 – генерал США

27 серпня 2023, 19:27
Україна найближчим часом отримає винищувачі F16 – генерал США
Голова Об'єднаного комітету керівників штабів Марк Міллі заявив, що Україна може отримати літаки F16.

Велика ймовірність того, що найближчим часом Україна отримає винищувачі F-16, які вкрай необхідні їй для протистояння російській агресії.

Таку заяву в інтерв'ю йорданському телеканалу Al-Mamlaka зробив голова Об'єднаного комітету керівників штабів Марк Міллі, нагадавши, що існує програма навчання і справа рухається вперед, повідомляє Reuters.  

"Щодо F-16. Насправді справа рухається вперед. Отже, існує програма навчання, і вони (українці – ред.), ймовірно, отримають F-16... у не настільки віддаленому майбутньому", - зазначив Міллі.

Він також прокоментував хід українського контрнаступу, зазначивши, що українським Збройним силам протистоять укріплені позиції російських окупантів.

"В українців залишилася значна кількість бойової сили, і це ще не кінець. Тому я думаю, що відверто кажучи, ще рано говорити про успіх чи невдачу", – сказав Міллі.

Нагадаємо, Данія, Нідерланди і Норвегія оголосили про рішення передати Україні F-16.

СШАвійнадопомогаF-16

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