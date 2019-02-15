Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Україна не розглядає "план Сайдіка" щодо Донбасу, - Єлісєєв

Його очікує така ж доля, як і доля десятків інших планів врегулювання ситуації на Донбасі, які пропонувалися
В Адміністрації президента не розглядають план припинення війни на Донбасі, який запропонував Мартін Сайдік, спеціальний представник голови ОБСЄ в Тристоронній контактній групі.
Україна не розглядає "план Сайдіка" щодо Донбасу, - Єлісєєв Фото з вільних джерел

"Звичайно, у нас є багато питань до цього документа, рівно як і до часових рамок та способу, в який він був висунутий. Ми цей документ не розглядаємо і не обговорюємо. Думаю, що його очікує така ж доля, як і доля десятків інших планів врегулювання ситуації на Донбасі, які пропонувались за останні чотири роки", – повідомив заступник голови АП Костянтин Єлісєєв, інфорумє "Громадське".

Нагадаємо, що спецпредставник діючого голови ОБСЄ в Україні та у Тристоронній контактній групі у Мінську Мартін Сайдік заявив, що існує новий план мирного врегулювання конфлікту на Донбасі, який повинен замінити Мінські домовленості.

У МінТОТ заявили, що новий план ОБСЄ не зможе замінити Мінські угоди, але може бути їхнім інструментом. А глава МЗС про пропозицію ОБСЄ щодо Донбасу заявив, що план не містить принципово нових пропозицій і вимагає подальшої доробки, це "ті ж яйця, тільки в профіль".

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

15 02 2019 13:22
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Зима завжди приходить. Політика та економіка у "Грі престолів"

Зима завжди приходить. Політика та економіка у "Грі престолів"

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.