Україна не розглядає "план Сайдіка" щодо Донбасу, - Єлісєєв
"Звичайно, у нас є багато питань до цього документа, рівно як і до часових рамок та способу, в який він був висунутий. Ми цей документ не розглядаємо і не обговорюємо. Думаю, що його очікує така ж доля, як і доля десятків інших планів врегулювання ситуації на Донбасі, які пропонувались за останні чотири роки", – повідомив заступник голови АП Костянтин Єлісєєв, інфорумє "Громадське".
Нагадаємо, що спецпредставник діючого голови ОБСЄ в Україні та у Тристоронній контактній групі у Мінську Мартін Сайдік заявив, що існує новий план мирного врегулювання конфлікту на Донбасі, який повинен замінити Мінські домовленості.
У МінТОТ заявили, що новий план ОБСЄ не зможе замінити Мінські угоди, але може бути їхнім інструментом. А глава МЗС про пропозицію ОБСЄ щодо Донбасу заявив, що план не містить принципово нових пропозицій і вимагає подальшої доробки, це "ті ж яйця, тільки в профіль".
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