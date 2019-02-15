Україна не розглядає "план Сайдіка" щодо Донбасу, - Єлісєєв

Його очікує така ж доля, як і доля десятків інших планів врегулювання ситуації на Донбасі, які пропонувалися

В Адміністрації президента не розглядають план припинення війни на Донбасі, який запропонував Мартін Сайдік, спеціальний представник голови ОБСЄ в Тристоронній контактній групі.

"Звичайно, у нас є багато питань до цього документа, рівно як і до часових рамок та способу, в який він був висунутий. Ми цей документ не розглядаємо і не обговорюємо. Думаю, що його очікує така ж доля, як і доля десятків інших планів врегулювання ситуації на Донбасі, які пропонувались за останні чотири роки", – повідомив заступник голови АП Костянтин Єлісєєв, інфорумє "Громадське".

Нагадаємо, що спецпредставник діючого голови ОБСЄ в Україні та у Тристоронній контактній групі у Мінську Мартін Сайдік заявив, що існує новий план мирного врегулювання конфлікту на Донбасі, який повинен замінити Мінські домовленості.

У МінТОТ заявили, що новий план ОБСЄ не зможе замінити Мінські угоди, але може бути їхнім інструментом. А глава МЗС про пропозицію ОБСЄ щодо Донбасу заявив, що план не містить принципово нових пропозицій і вимагає подальшої доробки, це "ті ж яйця, тільки в профіль".