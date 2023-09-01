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ПОЛІТИКА

Україна не зазнає поразки, а "рухається вперед" – Кулеба

01 вересня 2023, 18:00
Україна не зазнає поразки, а
Фото: з вільних джерел
Міністр наголосив, що Україна не зазнає поразки, а навпаки – просувається вперед у своєму контрнаступі.

Українські союзники, в тому числі США, розуміють, що контрнаступ наших воїнів рухається у правильному напрямку без уповільнення.

Про це повідомляє міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв'ю CNN.

"Наші партнери, які нам допомагають, в тому числі Сполучені Штати, вони розуміють, що все рухається в правильному напрямку. І вони розуміють, що немає ніякої трагедії чи якогось уповільнення. Це просто відбувається, тому що це важко. Це важка боротьба", – сказав він.

Міністр зауважив, що тим, хто критикує швидкість українського контрнаступу, варто подумати про солдатів, які воюють у самому його серці.

"Якби Україна зазнала поразки, я, напевно, був би першим, хто сказав би правду. Але ми не зазнаємо поразки – ми рухаємося вперед", – наголосив Кулеба.

Він запропонував відчути себе на місці українського воїна, який повертається з місії, бере телефон і бачить, що всі "розумні люди" говорять, які вони повільні і роблять все недостатньо добре.

"Ти щойно втратив двох своїх друзів. Тебе ледь не вбили. Ти проповз кілометр на животі, розміновуючи поле. Ти пожертвував собою – взяв цей клятий російський окоп у запеклому бою. А потім читаєш, що хтось каже: "Хлопці, ви занадто повільні", – акцентував очільник українського зовнішньополітичного відомства.

За словами Резнікова, український контрнаступ рухається повільно, тому що, на відміну від росії, Україна хоче захистити життя своїх солдатів і зберегти військову техніку.

Раніше повідомлялось, що впродовж 31 серпня військові Збройних сил України продовжили контрнаступальні операції поблизу Бахмута Донецької області та на заході Запорізької області. На обидвох напрямках зафіксовані успіхи.

війнаКулебаконтрнаступ

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