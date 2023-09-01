Україна не зазнає поразки, а "рухається вперед" – Кулеба

Міністр наголосив, що Україна не зазнає поразки, а навпаки – просувається вперед у своєму контрнаступі.

Українські союзники, в тому числі США, розуміють, що контрнаступ наших воїнів рухається у правильному напрямку без уповільнення.

Про це повідомляє міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв'ю CNN.

"Наші партнери, які нам допомагають, в тому числі Сполучені Штати, вони розуміють, що все рухається в правильному напрямку. І вони розуміють, що немає ніякої трагедії чи якогось уповільнення. Це просто відбувається, тому що це важко. Це важка боротьба", – сказав він.

Міністр зауважив, що тим, хто критикує швидкість українського контрнаступу, варто подумати про солдатів, які воюють у самому його серці.

"Якби Україна зазнала поразки, я, напевно, був би першим, хто сказав би правду. Але ми не зазнаємо поразки – ми рухаємося вперед", – наголосив Кулеба.

Він запропонував відчути себе на місці українського воїна, який повертається з місії, бере телефон і бачить, що всі "розумні люди" говорять, які вони повільні і роблять все недостатньо добре.

"Ти щойно втратив двох своїх друзів. Тебе ледь не вбили. Ти проповз кілометр на животі, розміновуючи поле. Ти пожертвував собою – взяв цей клятий російський окоп у запеклому бою. А потім читаєш, що хтось каже: "Хлопці, ви занадто повільні", – акцентував очільник українського зовнішньополітичного відомства.

За словами Резнікова, український контрнаступ рухається повільно, тому що, на відміну від росії, Україна хоче захистити життя своїх солдатів і зберегти військову техніку.

Раніше повідомлялось, що впродовж 31 серпня військові Збройних сил України продовжили контрнаступальні операції поблизу Бахмута Донецької області та на заході Запорізької області. На обидвох напрямках зафіксовані успіхи.