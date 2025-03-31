Україна отримала $400 млн від МВФ

Це вже сьомий транш від Фонду.

Державний бюджет України отримав порядка 400 млн доларів чергового траншу від Міжнародного валютного фонду (МВФ).

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль в Тelegram-каналі.

"Це кошти, які ми отримали після успішного сьомого перегляду програми EFF. Таким чином, загальна підтримка МВФ в межах цієї ініціативи досягла понад 10 млрд доларів", - йдеться в дописі.

Прем’єр подякував фонду за допомогу і тісну співпрацю, яка підтримує українську економіку в період війни.

Також днями МВФ оновив свій негативний прогноз щодо закінчення війни в Україні.