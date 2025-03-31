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Україна отримала $400 млн від МВФ

31 березня 2025, 12:17
Україна отримала $400 млн від МВФ
Фото: rian.com.ua
Це вже сьомий транш від Фонду.

Державний бюджет України отримав порядка 400 млн доларів чергового траншу від Міжнародного валютного фонду (МВФ). 

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль в Тelegram-каналі.

"Це кошти, які ми отримали після успішного сьомого перегляду програми EFF. Таким чином, загальна підтримка МВФ в межах цієї ініціативи досягла понад 10 млрд доларів", - йдеться в дописі. 

Прем’єр подякував фонду за допомогу і тісну співпрацю, яка підтримує українську економіку в період війни.

Також днями МВФ оновив свій негативний прогноз щодо закінчення війни в Україні.

 

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