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ПОЛІТИКА

Україна передала свій меморандум російській стороні

28 травня 2025, 22:12
Україна передала свій меморандум російській стороні
Джерело: wikipedia
Умєров розповів, що він вже передав очільнику російської делегації документ, який відображає позицію України щодо припинення вогню.

Міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що передав очільнику російської делегації на переговорах Володимиру Мединському документ з українською позицією щодо завершення війни.

Про це заявив міністр оборони України Рустем Умєров.

Умєров розповів, що він вже передав очільнику російської делегації документ, який відображає позицію України щодо припинення вогню.

"Вони отримали цей документ. Ми підтверджуємо готовність України до повного та безумовного припинення вогню та подальшої дипломатичної роботи. Ми не проти зустрічей з росіянами і очікуємо їхній "меморандум", щоб зустріч була не пустою та могла реально наблизити завершення війни", - зауважив він.

Міністр наголосив, що відтепер російська сторона має ще щонайменше чотири дні, щоб передати свої пропозиції Україні.

"російська сторона має ще щонайменше чотири дні до вильоту, щоб передати нам для опрацювання їхній документ", - зауважив міністр.

Він нагадав, що раніше російська сторона обіцяла передати "меморандум" одразу після обміну.

"Ми закликаємо російську сторону негайно виконати цю обіцянку та припинити намагання зробити зустріч деструктивною. Дипломатія повинна бути змістовною, а нова зустріч повинна мати результат", - підкреслив він.

Нагадаємо, російська федерація запропонувала Україні провести другий раунд перемовин щодо перемир'я у понеділок, 2 червня, у Стамбулі. Лавров заявив, що росія розробила меморандум, який викладає її позицію "з усіх аспектів надійного подолання першопричин" розвʼязаної нею ж повномасштабної війни проти України.

Раніше сьогодні Reuters повідомило, що російський диктатор путін висунув, як умови для припинення війни в Україні.

війнапереговориРустем Умєров

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