Україна підписала міжнародну декларацію про безпеку використання ШІ

Про це написала прес-служба Міністерства цифрової трансформації.

Документ підписав заступник глави Мінцифри Георгій Дубинський.

Крім України декларацію підписали ще 29 країн: США, Австралія, країни ЄС, Китай, Саудівська Аравія та Південна Корея.

Декларація закликає всіх суб'єктів виявляти шкідливі можливості ШІ і створити й підтримувати загальне наукове розуміння цих ризиків.

Також в ньому описано сфери ідентифікації ризиків, процес накопичення наукових знань про них і визначення заходів з управління ризиками на міжнародному рівні.

Нагадаємо, що на початку жовтня Україна приєднується до мережі цифрових документів ВООЗ.