Україна підписала закон про ратифікацію угоди про ЗВТ з Ізраїлем

Президент Володимир Зеленський підписав закон про ратифікацію угоди про зону вільної торгівлі між Україною та Ізраїлем

Дата набуття чинності угоди настане за 60 днів після ратифікації українським та ізраїльським парламентами. Підпис президента завершив процес ратифікації угоди Україною.

Про це повідомляється на сайті Верховної Ради, йдеться в "Економічна правда".

Нова ЗВТ передбачає фактично повне скасування ввізних мит на промислові товари, за виключенням ювелірних виробів. Більшість мит на ці товари – близько 80% з боку Ізраїлю та 70% з боку України – мають бути скасовані одразу після набуття чинності угоди.

Угода також містить досить складну систему взаємних поступок у торгівлі сільськогосподарськими товарами та харчовою продукцією.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху готовий стати посередником між президентами Володимиром Путіним і Володимиром Зеленським для мирного врегулювання між Росією і Україною.

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