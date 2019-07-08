Україна підписала закон про ратифікацію угоди про ЗВТ з Ізраїлем
Про це повідомляється на сайті Верховної Ради, йдеться в "Економічна правда".
Нова ЗВТ передбачає фактично повне скасування ввізних мит на промислові товари, за виключенням ювелірних виробів. Більшість мит на ці товари – близько 80% з боку Ізраїлю та 70% з боку України – мають бути скасовані одразу після набуття чинності угоди.
Угода також містить досить складну систему взаємних поступок у торгівлі сільськогосподарськими товарами та харчовою продукцією.
Нагадаємо, прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху готовий стати посередником між президентами Володимиром Путіним і Володимиром Зеленським для мирного врегулювання між Росією і Україною.
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