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ПОЛІТИКА

Україна підриває плани путіна та Трампа серією точних атак – WP

04 червня 2025, 17:39
Україна підриває плани путіна та Трампа серією точних атак – WP
Скриншот відео: ssu.gov.ua
Київ відправив сигнал США та європейським союзникам.

Черговий безрезультатний раунд мирних переговорів між росією та Україною в понеділок, 2 червня, значною мірою затьмарили події на місцях: нищівні ракетні та БПЛА-атаки рф на українські населені пункти та удар по військовому полігону, атака українських безпілотників на авіабази в росії, а також підрив опор Кримського мосту.

Російські удари не були несподіванкою та відзначились звичайною жорстокістю кремля, зокрема, проти цивільних українців. Операції України, навпаки, були настільки ж дипломатично виваженими, наскільки й несподіваними, та містили три послання, які мають глибоке значення для війни.

Про це пише WP.

Дії Києва були зухвалими за своєю масштабністю, простягаючись від Полярного кола на північному заході до Сибіру на далекому сході росії. Україна й раніше завдавала ударів по цілях углибині рф, але ніколи в такому масштабі та з такою складністю, демонструючи здатність наближатися впритул до російських військових об'єктів, які мали б бути серед найбільш захищених. 

Нещодавніми посиленими ударами по українських містах, які викликали незвичну критику з боку президента США Дональда Трампа, російський диктатор владімір путін, схоже, дав зрозуміти, що, на його думку, рф має перевагу у війні й використовує це в той час, коли Україна, здавалося б, ось-ось втратить підтримку з боку Вашингтона. Створення враження марності підтримки Києва може підштовхнути Трампа до виходу з переговорів або до спроби нав'язати Україні невигідну мирну угоду.

По-перше, атакою безпілотників проти російської авіації Україна продемонструвала Трампу, що може використовувати свій розум і наполегливість, аби продовжувати боротьбу: її справа не програна. 

По-друге, Київ також дав зрозуміти Трампу та своїм європейським союзникам, що, хоча рф і переважає за чисельністю та озброєнням, Україна все ще здатна завдати значної шкоди російським військовим і її не можна ігнорувати в переговорах. Київ може чинити опір поганій угоді, якщо Трамп спробує її нав'язати — навіть якщо США вийдуть з переговорів, особливо якщо європейські країни продовжать підтримку України.

Бажаючи того, чи ні, Україна надіслала і третій сигнал — підкресливши контраст між своєю поведінкою у війні та діями росії. Нещодавні удари рф були спрямовані переважно на цивільні об'єкти. Тоді як українські операції, хоча і сягали далеко вглиб російської території, були націлений на військові об'єкти. Українські посадовці стверджують, що вибух на Кримському мосту не призвів до жертв серед цивільного населення. Ця війна почалася, коли кремль вторгся на територію суверенної сусідньої держави без жодного виправдання: з її продовженням моральні відмінності між двома сторонами стали лише очевиднішими.

Українці заявили: "Ми жорсткі, рішучі - і праві. Це боротьба, яку Сполучені Штати повинні з гордістю підтримувати". Залишається з'ясувати, чи достатньо цього, щоб переконати Трампа стати жорсткішим до путіна, резюмує видання.

СШАвійнаВладімір ПутінДональд Трампкримський містатака дронівросія окупанти

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