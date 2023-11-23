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Україна після смерті далекобійника вимагає від Польщі терміново розблокувати кордон

23 листопада 2023, 18:09
Україна після смерті далекобійника вимагає від Польщі терміново розблокувати кордон
Фото: unian.ua
Україна закликає польську владу до рішучих дій з розблокування руху.

Українські дипломати звернулася з офіційною нотою до МЗС Польщі з вимогою про терміново припинити блокаду кордону, яка створює реальні загрози для життя і здоров’я людей.

Про це повідомив посол України в Польщі Василь Зварич.

"Посольство в терміновому порядку звернулося з черговою офіційною нотою до Міністерства закордонних справ Польщі, вимагаючи розблокувати рух вантажних транспортних засобів. Відповідні сигнали доведені також до Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі", – повідомив Зварич.

Він наголосив, що обмеження вантажного руху польськими протестувальниками створює загрозу життю та здоров’ю людей, спричиняє значну загрозу безпеці й порядку руху на дорогах загального користування, а відтак відповідно до норм Закону Республіки Польща "Про зібрання" дає прямі підстави для розпуску страйку представником органу місцевого самоврядування, який видав дозвіл на його проведення.

Україна закликає польську владу до рішучих дій з розблокування руху.

"І  не допущення, щоб українські, польські й іноземні водії вантажного автотранспорту простоювали в багатокілометрових чергах без належних для цього умов – ставали заручниками дій організаторів протесту",- повідомив дипломат.

Він додав, що кожен має право на протест і відстоювання своєї позиції. Проте обрана цього разу форма, час і тривалість зібрання, в складних погодних умовах, створюють реальну загрозу життю і здоров’ю, а також безпеці людей.

Нагадаємо, 23 листопада у Польщі на паркінгу біля Корчової помер 56-річний український водій, який чекав на перетин кордону. Це вже друга така трагедія. 

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