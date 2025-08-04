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ПОЛІТИКА

Україна планує повернутися до повного виконання програми Ukraine Facility

04 серпня 2025, 15:06
Україна планує повернутися до повного виконання програми Ukraine Facility
Йдеться про 50 мільярдів євро, які ЄС надає Україні до 2027 року для підтримки економіки, впровадження реформ і повоєнного відновлення.

Міністр економіки України Олексій Соболев заявив, що уряд виконає всі необхідні умови для отримання повного обсягу макрофінансової допомоги від Євросоюзу в межах програми Ukraine Facility. Йдеться про 50 мільярдів євро, які ЄС надає Україні до 2027 року для підтримки економіки, впровадження реформ і повоєнного відновлення.

Як повідомляє Bloomberg, Україна розраховує отримати 12,5 мільярда євро. Однак через затримки з виконанням реформ Єврокомісія попередньо скоротила виплату на 1,5 мільярда євро. У червні Україна запросила частковий транш у розмірі 3 мільярдів євро, з яких наразі очікує на 1,1 мільярда після подання звітів про прогрес у другому кварталі.

Головною причиною затримки стала невиконана умова щодо призначення суддів до Вищого антикорупційного суду. З 25 необхідних суддів обрано лише двох. Процедури, розроблені за участі європейських експертів, виявилися надто складними, пояснив Соболев.

Уряд вже переглянув програму реформ у співпраці з Європейською комісією. Зміни спрямовані на спрощення процесу виконання зобов’язань, і українська сторона сподівається, що оновлений план буде затверджено до кінця вересня.

Загалом кількість реформ, які Україна має реалізувати цього року, зросла з 36 до 51. Незважаючи на складність, міністр запевняє: уряд налаштований на повне виконання програми, аби гарантувати стабільність економіки в умовах повномасштабної війни та зберегти довіру міжнародних партнерів.

Нагадаємо, раніше критику з боку ЄС та масові протести в Україні спричинило рішення президента Володимира Зеленського, яке загрожувало незалежності НАБУ та САП. Після суспільного тиску глава держави підписав новий закон, що скасував суперечливі положення.

Програма Ukraine Facility, затверджена у 2023 році, є ключовим інструментом підтримки України на шляху реформ і євроінтеграції.

війнаЄвросоюзUkraine Facility

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