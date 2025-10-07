Україна планує збільшити імпорт газу на 30% через удари рф по енергосистемі

Уряд веде переговори з сусідніми державами та країнами G7.

Україна прагне збільшити імпорт газу на 30% після того, як росія посилила атаки на ключову енергетичну інфраструктуру. Уряд веде переговори з сусідніми державами та країнами G7, щоб забезпечити поставки, повідомила міністр енергетики Світлана Гринчук, яку цитує Bloomberg.

Точна кількість газу, яку Україні потрібно закупити, залежатиме від низки факторів, зокрема від швидкості ремонту пошкоджених об’єктів та впливу можливих майбутніх атак, зазначила Гринчук. Вона додала, що Україна щодня відновлює газову інфраструктуру, але збитки значні.

Останніми тижнями росія посилила удари БпЛА та ракетами, спрямовані на східні та північно-східні території, а також центральні райони, де розташовано значну частину газовидобутку України.