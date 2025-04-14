Україна почала розробку стратегічної системи ППО

Європа своїми інвестиціями зможе пришвидшити цю розробку.

Україна почала розробку власної системи протиповітряної оборони стратегічного рівня.

Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, повідомляє прес-служба МЗС.

На online засіданні Раді міністрів закордонних справ ЄС, що проходить у український міністр наголосив на важливості рішучих кроків Європи на посилення українських і власних спроможностей.

Сибіга нагадав останні російські обстріли Кривого Рогу та міста Суми, під час яких загинула велика кількість цивільних громадян.

"Закликаю ваші уряди та муніципалітети розглянути можливість надання додаткової підтримки для Сум і Кривого Рогу, для людей у цих містах. Вся Україна буде вдячна вам за це", - заявив міністр.

Також він закликав посилити військову допомогу для України щодо спроможностей протиповітряної допомоги: надати додаткові комплекси, пускові, ракети та запчастини.

Сибіга додав, що в Україні почалась робота з розробки власної системи протиповітряної оборони стратегічного рівня. При цьому, європейські країни, яки виявлять бажання зробити інвестиції в цю програму, зможуть пришвидшити її втілення.

Глава МЗС наголосив на інших першочергових військових потребах:

боєприпаси;

далекобійні ракети;

броньовані машини;

інженерне обладнання;

бойову авіацію;

дрони;

інвестиції в оборонно-промисловий комплекс України.

"путін піде далі вглиб Європи та ближче до ваших домівок, якщо його не зупинити в Україні. Така реальність. І ми не хочемо, щоб ваші країни колись побачили удари касетними балістичними ракетами по житлових кварталах чи дитячих майданчиках. Саме тому необхідно діяти зараз, щоб досягти миру, щоб посилити Україну та збільшити тиск на москву", - зазанчив Сибіга.