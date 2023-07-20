Україна почала застосовувати касетні боєприпаси – The Washington Post
Про це анонімно повідомив український чиновник, пише The Washington Post.
"Україна почала застосовувати касетні боєприпаси, надані США, проти російських сил на південному сході України, намагаючись розбити добре укріплені російські позиції, які сповільнили літній наступ українських військ", пише видання.
Чиновник з України повідомив, що боєприпаси були випущені по російських позиціях, аби зруйнувати траншеї, які сповільнюють рух ЗСУ, що намагаються повернути свою територію.
Раніше командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський повідомив, що американські касетні боєприпаси вже прибули в Україну та незабаром будуть готові до використання.В середині місяця командувач оперативно-стратегічного угрупування "Таврія" Олександр Тарнавський заявив, що Україна отримала касетні боєприпаси від США.