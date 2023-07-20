Україна почала застосовувати касетні боєприпаси – The Washington Post

Збройні сили України вже почали застосовувати проти російських окупантів касетні боєприпаси.

Про це анонімно повідомив український чиновник, пише The Washington Post.

"Україна почала застосовувати касетні боєприпаси, надані США, проти російських сил на південному сході України, намагаючись розбити добре укріплені російські позиції, які сповільнили літній наступ українських військ", пише видання.

Чиновник з України повідомив, що боєприпаси були випущені по російських позиціях, аби зруйнувати траншеї, які сповільнюють рух ЗСУ, що намагаються повернути свою територію.

Раніше командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський повідомив, що американські касетні боєприпаси вже прибули в Україну та незабаром будуть готові до використання.