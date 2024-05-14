Україна потребує два ЗРК Patriot, щоб захистити Харківщину – Зеленський

За словами голови держави, дефіцит протиповітряної оборони — найбільша проблема.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна потребує два ЗРК Patriot, щоб захистити Харківщину від російських обстрілів.

Про це він наголосив під час зустрічі з державним секретарем Сполучених Штатів Ентоні Блінкеном у Києві, повідомляє "Укрінформ".

"Я хочу обговорити з вами деякі, на мою думку, дуже важливі питання. По-перше, рішення щодо пакета – для нас є ключовим, щоби він прибув якомога швидше. По-друге, це протиповітряна оборона. Це найбільший наш дефіцит. Я думаю, що це найбільша проблема", - сказав Зеленський Блінкену.

Голова держави заявив, що на сьогоднішній день для Харкова та області необхідно два ЗРК Patriot. Він наголосив, що люди в регіоні перебувають під постійними російськими атаками.

Вранці 14 травня державний секретар США Ентоні Блінкен прибув з візитом до Києва. За повідомленнями ЗМІ, держсекретар приїхав до української столиці, аби зʼясувати, як можна допомогти Україні перехопити ініціативу на полі бою.

Також Ентоні Блінкен заявив, що пакет військової допомоги, який до цього ухвалили у Конгресі США, вже незабаром прибуде в Україну.