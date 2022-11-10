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Україна повернула тіла 62 полеглих захисників, зокрема бійців з Оленівки
Фото: Радіо свобода
Після складних переговорів вдалося повернути тіла ще 62 загиблих захисників України.
Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій у Тelegram.
"Сьогодні Україна повернула тіла героїв. Переговори були надтяжкими, але завдяки копіткій роботі всієї команди Уповноваженого зі зниклих безвісти Олега Котенка вдалося повернути наших воїнів, зокрема бійців із багатостраждальної Оленівки", - йдеться у повідомленні.
Котенко наголосив, що вдалося повернути тіла тих, хто перебував у самому пеклі та захищав Україну.
Нагадаємо, у ніч проти 29 липня на території колишньої виправної колонії № 210 смт Оленівка на тимчасово захопленій території Донецької області у будівлі, де утримували українських військовополонених, стався потужний вибух. За даними російської сторони, в результаті загинули близько 50 українських захисників, ще понад 70 - отримали важкі поранення.
Раніше повідомлялося, що ООН створила комісію з розслідування загибелі українських військовополонених у колонії в окупованій Оленівці.
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11 10 2022 12:40 МЕДІА
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