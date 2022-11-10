Україна повернула тіла 62 полеглих захисників, зокрема бійців з Оленівки

Переговори були надтяжкими

Після складних переговорів вдалося повернути тіла ще 62 загиблих захисників України.

Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій у Тelegram.

"Сьогодні Україна повернула тіла героїв. Переговори були надтяжкими, але завдяки копіткій роботі всієї команди Уповноваженого зі зниклих безвісти Олега Котенка вдалося повернути наших воїнів, зокрема бійців із багатостраждальної Оленівки", - йдеться у повідомленні.

Котенко наголосив, що вдалося повернути тіла тих, хто перебував у самому пеклі та захищав Україну.

Нагадаємо, у ніч проти 29 липня на території колишньої виправної колонії № 210 смт Оленівка на тимчасово захопленій території Донецької області у будівлі, де утримували українських військовополонених, стався потужний вибух. За даними російської сторони, в результаті загинули близько 50 українських захисників, ще понад 70 - отримали важкі поранення.