Україна просить Туреччину заарештувати судно з ячменем, вивезеним окупантами із Криму

Його було незаконно вивезено окупантами з анексованого Криму.

Україна просить Туреччину заарештувати судно із ячменем.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

За даними видання, йдеться про судно Bomustafa O, яке під прапором Панами прибуло до турецького чорноморського порту Самсун.

Як пише The Wall Street Journal, на його борту було 19 тисяч тонн ячменю. Декількома днями раніше, як мовиться в статті, українська прокуратура написала турецькій владі листа з проханням заарештувати судно, заявивши, що він вантажив ячмінь у порту в анексованого Криму.

Як повідомлялось, журналісти на прикладі одного судна показали схему, за допомогою якої росія торгує українським зерном, викраденим на окупованій території Запорізької області та вивозить його за кордон.

Раніше повідомлялось, що ЄС готує екстрені обмеження на імпорт зерна з України.