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Україна провела переговори з французькою компанією Alstom про купівлю електровозів

В Укрзалізниці повідомляли, що планують купити 40 локомотивів General Electric у 2020 році. Водночас, за підрахунками «ЦТС», на 1,8 мільярда гривень, закладених у фінансовому плані, можна купити 15 локомотивів
Міністерство інфраструктури України провело переговори з топменеджментом французької компанії Alstom щодо можливості укладання контракту щодо закупівлі електровозів для залізниці.
Україна провела переговори з французькою компанією Alstom про купівлю електровозів

Відповідні переговори відбулися 11 грудня. На них обговорювалися умови постачання та локалізації виробництва електровозів в Україні, повідомляють у Міністерстві інфраструктури, передає "Громадське".

Загалом український уряд наполягає на тому, що, у разі підписання контракту на купівлю локомотивів, вони мають на 40% виготовлятися в Україні, на українських підприємствах, зокрема тих, що належать Укрзалізниці.

Загалом Україна планує придбати близько 110 локомотивів на електричній тязі до 2025 року. Наразі Укрзалізниця та уряд проводять переговори з потенційними постачальниками та кредиторами.

19 вересня 2018 року Укрзалізниця підписала меморандум про співпрацю з Alstom та китайською компанією CRRC. Дані документи направлені на оновлення рухомого складу Укрзалізниці, зокрема парку електровозів.

На оновлення електровозів Укрзалізниця планує витратити 80 мільярдів гривень.

23 лютого 2018-го Укрзалізниця та американська корпорація General Electric підписали мільярдний контракт. Рамкова угода передбачає модернізацію локомотивів та будівництво нових. Однією з умов угоди є локалізація виробництва локомотивів в Україні: на першому етапі — 10%, пізніше — 40%.

Нагадаємо, що Українське промислове виробництво у жовтні 2019 року пришвидшило своє падіння до 5% за рік. В уряді пов’язують це зі зменшенням кількості замовлень Укрзалізниці та випуску продукції бронетанковими заводами.

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12 12 2019 13:00
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