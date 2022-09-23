Україна приєдналася до Договору про дружбу та співпрацю у Південно-Східній Азії

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба привітав приєднання України до Договору про дружбу та співпрацю в Південно-Східній Азії.

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Про це глава української дипломатії зазначив у Twitter. "Я вітаю рішення міністрів закордонних справ АСЕАН прийняти приєднання України до Договору про дружбу та співпрацю в Південно-Східній Азії. Приєднання до Договору є однією з цілей азіатської стратегії України. Ми з нетерпінням чекаємо на нову главу у відносинах Україна-АСЕАН", - зазначив Кулеба. До Асоціації держав Південно-Східної Азії (АСЕАН) входять Бруней Даруссалам, В’єтнам, Індонезія, Камбоджа, Лаос, Малайзія, М’янма, Філіппіни, Сінгапур і Таїланд. Сумарний ВВП країн організації нині складає 3,2 трильйона доларів США.

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