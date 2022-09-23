RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Україна приєдналася до Договору про дружбу та співпрацю у Південно-Східній Азії

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба привітав приєднання України до Договору про дружбу та співпрацю в Південно-Східній Азії.
Україна приєдналася до Договору про дружбу та співпрацю у Південно-Східній Азії Фото: з вільного доступу
Про це глава української дипломатії зазначив у Twitter.
 
"Я вітаю рішення міністрів закордонних справ АСЕАН прийняти приєднання України до Договору про дружбу та співпрацю в Південно-Східній Азії. Приєднання до Договору є однією з цілей азіатської стратегії України. Ми з нетерпінням чекаємо на нову главу у відносинах Україна-АСЕАН", - зазначив Кулеба.
 
До Асоціації держав Південно-Східної Азії (АСЕАН) входять Бруней Даруссалам, В’єтнам, Індонезія, Камбоджа, Лаос, Малайзія, М’янма, Філіппіни, Сінгапур і Таїланд. Сумарний ВВП країн організації нині складає 3,2 трильйона доларів США.
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

23 09 2022 22:00
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Путінська дурниця з НАТО. Дії росії мимоволі посилили американську підтримку Європи та Альянсу, зміцнивши трансатлантичну солідарність

Путінська дурниця з НАТО. Дії росії мимоволі посилили американську підтримку Європи та Альянсу, зміцнивши трансатлантичну солідарність

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.