За кілька тижнів до інавгурації Трампа Київ досягає важливих успіхів у Курській області.

Ймовірно, Курщина може стати початком кінця для російського диктатора Володимира путіна у 2025 році.

Фронт рф під Курськом виглядає дуже хитким, пише автор матеріалу Хаміш де Бреттон-Гордон для The Telegraph.

російський фронт під Курськом виглядає дуже хитким, і ЗСУ, замість того, аби просто втриматися, можуть домогтися успіхів, пише видання.

Нещодавно президент рф заявив, що до Різдва поверне собі землі рф в Курській області, але новий наступ ЗСУ у регіоні виглядає як ще один психологічний удар по його диктатурі.

Курищна цілком може стати початком кінця для Путіна у 2025 році, як це було для Гітлера в 1943-му, зауважує журналіст.

"Схоже, що українські війська за останні кілька днів завдали російським військам у Курську справжнього удару, і цілком можливо, що російська 801-ша бригада морської піхоти постраждала настільки сильно, що тепер їй доведеться відступити з Курського виступу. За оцінками України, ЗС РФ втратили сотні північнокорейців, відправлених для посилення бригади", - написано у матеріалі.

Нагадаємо, що вчора, 5 січня, ЗСУ пішли в наступ у Курській області.