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ПОЛІТИКА

Україна стала членом Банку розвитку Ради Європи

20 червня 2023, 15:37
Україна стала членом Банку розвитку Ради Європи
Набуття Україною членства в БРРЄ відбулося менш ніж за рік.

Україна завершила процес вступу до Банку розвитку Ради Європи (БРРЄ) та стала її 43-ю країною-членом.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Відповідно до повідомлення, співпраця Банку з Україною є однією з цілей Стратегічного плану діяльності БРРЄ на 2023-2027 роки. Роботу буде зосереджено на забезпеченні першочергових потреб громадян України, зокрема у сфері охорони здоров’я та проведенні державної житлової політики (житло для населення).

"Приєднання до Банку розвитку Ради Європи – це ще один крок на шляху подальшої повноцінної інтеграції України в ЄС. Обидві сторони доклали значних зусиль для досягнення цієї мети. Ми впевнені, що членство відіграватиме важливу роль у процесі відновлення України та допоможе нам подолати існуючі виклики", – прокоментував міністр фінансів України Сергій Марченко.

Набуття Україною членства в БРРЄ відбулося менш ніж через рік після того, як країна офіційно подала заявку на членство в червні минулого року.

Банк розвитку Ради Європи є багатосторонньою фінансовою установою, яка має виключно соціальну спрямованість. БРРЄ був створений у 1956 році для вирішення європейськими країнами питань, пов'язаних із соціально-спрямованою реінтеграцією біженців, переміщених осіб та мігрантів.

Банк розвитку Ради Європи

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