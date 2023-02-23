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Україна стане членом НАТО — Сунак

23 лютого 2023, 10:15
Україна стане членом НАТО — Сунак
Глава британського уряду Ріші Сунак впевнений, що Україна приєднається до НАТО у майбутньому і над цим можна працювати прямо зараз.

Тому над її зближенням з Альянсом союзники можуть працювати вже сьогодні.

 Про це пише Європейська правда

"Я згідний з Єнсом Столтенбергом, генеральним секретарем НАТО, який сказав, що Україна стане членом НАТО. Але ми також повинні сфокусуватись на сьогоднішній ситуації. Для мене це означає переконатися, що у нас є план продовжувати підтримку української безпеки - не тільки негайно, але і в довгостроковій перспективі", - заявив прем’єр Британії.

І додав, що частиною цього є навчання, які ми проводимо. 

"Це хороший приклад того, що ви хочете зробити. Тому що в ідеалі на шляху до членства у НАТО необхідно надати Україні більше стандартного обладнання НАТО, а також забезпечити оперативну сумісність усіх сил різних країн та те, як вони використовують це обладнання, тому навчання українських пілотів тактиці НАТО також є частиною цього процесу. Це ті речі, над якими ми можемо працювати прямо зараз, і ми повинні працювати над тим, щоб зміцнити безпеку України в довгостроковій перспективі", - додав Сунак.

Він заявив своїм партнерам і союзникам, що цю розмову потрібно вести: 

"Ми повинні переконатися, що ми говоримо про довгострокове майбутнє України, і це означає, як я вже сказав, надання більшої кількості стандартного обладнання НАТО, пошук шляхів підвищення оперативної готовності і, дійсно, переконатися, що ми думаємо про довгострокові оборонні потреби України, особливо про такі речі, як протиповітряна оборона, наприклад, та інші речі. Це все ті розмови, які я хочу вести з нашими союзниками".

Нагадаємо, що вчора Воллес відвідав базу, де тренуються українські військові.

НАТОУкраїнаСунак

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