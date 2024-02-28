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Україна та Албанія уклали угоду про співпрацю

28 лютого 2024, 12:46
Україна та Албанія уклали угоду про співпрацю
Фото: Google
Президент України Володимир Зеленський і Прем’єр-міністр Албанії Еді Рама підписали угоду про співпрацю між країнами.

Церемонія підписання відбулась в Тирані і транслювалася на сторінці глави албанського уряду на Facebook-сторінці.

Підписана угода про співпрацю зміцнює та сприяє дружбі між Албанією та Україною.

Перед церемонією український президент нагородив Еді Раму орденом князя Ярослава Мудрого за підтримку України.

Після цього двоє лідерів підписали документ.

Раніше прем'єр Албанії заявив, що Балкани підтримують Україну, незважаючи на "відмовки" Заходу.

Зранку Зеленський прибув із візитом до Албанії, де він візьме участь у саміті Україна - Південно-Східна Європа та проведе переговори з прем'єр-міністром Албанії Еді Рамою.

 

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