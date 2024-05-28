Україна та Бельгія підписали безпекову угоду

Вона діятиме протягом наступних 10 років.

Президент України Володимир Зеленський та премʼєр-міністр Бельгії Александр де Кроо підписали безпекову угоду.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

"Сьогодні в Брюсселі ми з прем'єр-міністром Александром де Кроо підписали двосторонню угоду про безпеку і довгострокову підтримку між Україною і Бельгією", - повідомив він.

Документ включає в себе щонайменше 977 мільйонів євро як військову допомогу Бельгії Україні цього року, а також зобов'язання Бельгії надати Києву підтримку протягом десятирічного терміну дії угоди.

"Уперше в такій угоді вказується точна кількість винищувачів F-16 - 30, які будуть доставлені до України до 2028 року, причому перший із них прибуде вже цього року", - повідомив Зеленський.

Угода гарантує Бельгії своєчасну безпекову допомогу, сучасну бронетехніку, техніку для задоволення потреб ВПС і ППО України, військово-морську безпеку, розмінування, участь у коаліції артилерійських боєприпасів і військову підготовку.

Документ також передбачає оборонне промислове співробітництво, підтримку української формули миру, посилення санкцій проти росії, компенсацію збитків, правосуддя для агресора, використання заморожених російських активів і відновлення економіки.

Україна та Бельгія також поглиблять свою співпрацю в галузі розвідки, кібербезпеки та протидії дезінформації. Бельгія також висловлює підтримку майбутньому членству України в ЄС і НАТО.

"Я дякую прем'єр-міністру де Кроо, його уряду й усім бельгійцям за їхню непохитну та довготривалу підтримку України", - додав Зеленський.

Бельгія — це 11-та країна, з якою Україна уклала двосторонню безпекову угоду.

Вчора, 27 травня, Україна та Іспанія підписали угоду про гарантії безпеки.