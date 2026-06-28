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Україна та Кувейт запускають новий етап військового співробітництва – Сибіга

28 червня 2026, 19:53
Україна та Кувейт запускають новий етап військового співробітництва – Сибіга
МЗС України
Набуття чинності угоди відкриває новий етап українсько-кувейтського партнерства.
Кувейт завершив внутрішньодержавні процедури, необхідні для набуття чинності Угоди про співробітництво з Україною у військовій та інших сферах. 
 
Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у соцмережі X.
 
За його словами, набуття чинності угоди відкриває новий етап українсько-кувейтського партнерства у військово-технічній, оборонній та безпековій сферах.
 
"Я вітаю рішення Держави Кувейт про завершення внутрішньодержавних правових процедур, необхідних для набуття чинності Угоди між урядами наших держав", – зазначив Сибіга.
 
Міністр подякував Аміру Кувейту, уряду країни та своєму колезі, міністру закордонних справ шейху Джарраху Аль-Сабаху, за підтримку України. За словами Сибіги, угода створює можливості для реалізації спільних проєктів, обміну досвідом і сучасними технологіями, а також поглиблення стратегічного діалогу між країнами.
 
Глава МЗС наголосив, що документ є частиною ширшої стратегії України щодо розвитку безпекового співробітництва з державами Перської затоки. І додає, що Україна має унікальний досвід протидії сучасним безпековим загрозам, здобутий у боротьбі з російською агресією. Окремо Сибіга висловив солідарність із Кувейтом та іншими країнами Ради співробітництва держав Перської затоки, засудивши будь-які посягання на їхній суверенітет і територіальну цілісність.
 
"Я переконаний, що наше співробітництво зробить значний внесок у зміцнення архітектури регіональної безпеки та підвищення обороноздатності як України, так і наших партнерів у регіоні Перської затоки", – зазначив міністр.

 

Кувейтвійна в Україніросія окупанти

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