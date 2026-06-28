Україна та Кувейт запускають новий етап військового співробітництва – Сибіга

Набуття чинності угоди відкриває новий етап українсько-кувейтського партнерства.

Кувейт завершив внутрішньодержавні процедури, необхідні для набуття чинності Угоди про співробітництво з Україною у військовій та інших сферах.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у соцмережі X.

За його словами, набуття чинності угоди відкриває новий етап українсько-кувейтського партнерства у військово-технічній, оборонній та безпековій сферах.