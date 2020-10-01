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Україна в списку країн, які мають проблеми з інтелектуальною власністю – Єврокомісія

"У порівнянні з попередньою доповіддю, ці країни не мали прогресу, або продемонстрували лише обмежений прогрес у вирішенні цих занепокоєнь"
Україну внесли до списку країн, які порушують права інтелектуальної власності та завдають цим шкоду економічним інтересам Євросоюзу.
Україна в списку країн, які мають проблеми з інтелектуальною власністю – Єврокомісія Фото: gettyimages.com

Такі дані опубліковані в річній доповіді Єврокомісії щодо захисту прав інтелектуальної власності у третіх країнах передає Громадське, зазначає "Економічна правда".

У переліку Україну внесли до країн другого пріоритету. За кількістю порушень та їх наслідками вона поступається лише Китаю, який посідає першу позицію.

"Індія, Індонезія, Росія, Туреччина і Україна залишаються країнами 2-го пріоритету. У цих країнах виявили серйозні системні проблеми у сфері захисту та дотримання прав інтелектуальної власності, що спричиняє суттєву шкоду для бізнесу Євросоюзу.

У порівнянні з попередньою доповіддю, ці країни не мали прогресу, або продемонстрували лише обмежений прогрес у вирішенні цих занепокоєнь", — йдеться в документі.

В ЄС зазначають, що в Україні є проблеми з законодавчим захистом інтелектуального права, механізмами реєстрації торговельних марок, а також транзитом контрафактної та піратської продукції на ринки Євросоюзу.

При цьому там відзначили ухвалення Верховною Радою закону №2415 про організації з колективного менеджменту (Закон України "Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав" - ред.) у травні 2018 року. 

Нагадаємо, що Європейська комісія назвала дату наступної тристоронньої зустрічі з приводу транзиту газу через Україну. Черговий раунд газових переговорів відбудеться в Брюсселі 19 грудня.

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10 01 2020 13:00
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