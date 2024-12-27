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Україна від початку повномасштабної війни витратила на російських полонених ₴300 млн

27 грудня 2024, 19:43
Україна від початку повномасштабної війни витратила на російських полонених ₴300 млн
Фото: odnako.su
Військовополонені рф забезпечені належні умови розміщення, медичною допомогою і гуманітарними правами.

На утримання російських військовополонених з початку повномасштабного вторгнення росії в Україну було витрачено 294,2 мільйони гривень.

Про це повідомили в Рахунковій палаті України.

Після повномасштабного вторгнення рф в Україну країна має утримувати російських військовополонених, кількість яких лише росте. 

Так як спеціальної інфраструктури для цього не було, то уряд в умовах обмежених часових і фінансових ресурсів організував систему утримання російських військовополонених під управлінням Міністерства юстиції.

"З березня 2022 року по червень 2024 року Мін’юст створив 4 табори для тримання військовополонених і додатково організував їхнє розміщення, охорону та медичне забезпечення у більш, ніж пів сотні дільниць, створених в установах виконання покарань. На зазначені цілі безпосередньо спрямували 294,2 млн гривень", - розказали в повідомленні Рахункової палати.

Також підтримку для забезпечення належних умов тримання полонених надали благодійні організації та іноземні партнери такі як, Міжнародний комітет Червоного Хреста.

"Україна забезпечує російським військовополоненим безпеку, належні умови розміщення, медичну допомогу, право на працю та інші гуманітарні права, гарантовані Женевською конвенцією про поводження з військовополоненими", - додали у Палаті. 

Натомість росіяни створили велику мережу так званих "катівень" на всіх захоплених територіях і утримують українців в жахливих умовах. 

Також стало відомо, що Україна вперше взяла в полон солдата з КНДР.

 

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