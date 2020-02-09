Україна відкрила посольство в Албанії
Про це повідомляє Agjencia Telegrafike Shqiptare, передає РБК - Україна.
Сьогодні Ілір Мета прийняв українського посла Володимира Шкурова з нагоди вручення вірчих грамот та зазначив, що "це історична подія для відносин між двома країнами".
Також Мета запевнив українського посла в чіткій і непохитній позиції Албанії щодо захисту територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України. Він також подякував українській владі за вирішення питань, пов'язаних зі збереженням та розвитком національної ідентичності албанської громади в Одеській області.
Крім того, албанський президент запросив президента України Володимира Зеленського відвідати Албанію з офіційним візитом.
Нагадаємо, що Україна не має послів у 18 іноземних державах і при одній міжнародній організації, проте на етапі узгодження перебувають кандидатури для призначення головами 13 закордонних дипустанов.
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