В України відсутні посли в 19 країнах, кандидатури 13 узгоджують

Найдовше без керівника залишається посольство України в Ефіопії - з квітня 2009 року

Україна не має послів у 18 іноземних державах і при одній міжнародній організації, проте на етапі узгодження перебувають кандидатури для призначення головами 13 закордонних дипустанов.

"На 8 січня 2020 року в 18 дипломатичних представництвах України за кордоном - 17 посольствах і місії України при НАТО - посади керівників є вакантними", - сказано в повідомленні МЗС, передає LB.ua.

Зокрема, з кінця 2015 року Україна не має посла в РФ. Найбільш тривалий час без керівника залишається посольство України в Ефіопії - з квітня 2009 року.

Також з 2014 року Україна не має посла в Чорногорії і на Кубі, а з 2015-го - в Ірландії.

У 2019-му звільнилися посади постійного представника місії України при НАТО і голів українських посольств у 12 країнах: при святому Престолі у Ватикані, в Швеції, Фінляндії, Узбекистані, Туркменістані, В'єтнамі, Кіпрі, Марокко, Сенегалі, Нігерії, Південно-Африканській Республіці й Аргентині.

Від завтра, з 10 січня, посаду покине посол України в Казахстані.

"На цей час на різних етапах перебувають кандидатури для призначення на 13 посад керівників закордонних дипломатичних установ України", - сказано у відповіді міністерства.

Процес призначення послів передбачає внесення на розгляд президенту кандидатури міністром закордонних справ і її узгодження, запит агремана у приймаючої сторони, видання головою держави указу про призначення в разі отримання агремана й оформлення вірчих грамот.

Про які саме 13 держав ідеться, в МЗС не уточнили.

"Доцільність представлення держави на рівні посла в кожній окремій країні визначається цілою низкою чинників, як-от: інтенсивність двосторонніх відносин, забезпечення рівня розвитку співпраці на стратегічно важливих напрямах, налаштованість політичного керівництва на розвиток взаємин", - сказано в ньому.

Нагадаємо, що Ізраїль оголосив про тимчасове припинення роботи своїх посольств і консульств по всьому світу.