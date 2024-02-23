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Україна відкриває новий пункт пропуску на кордоні з Угорщиною

23 лютого 2024, 18:09
Україна відкриває новий пункт пропуску на кордоні з Угорщиною
Фото: з відкритих джерел
Сьогодні український уряд підтримав рішення про відкриття нового пункту пропуску на кордоні з Угорщиною.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль. 

"Це пункт пропуску "Велика Паладь - Надьгодош", про відкриття якого ми домовилися з нашими угорськими колегами. Він буде працювати для пасажирських автомобілів, і це допоможе зменшити черги та прискорить перетин кордону для наших громадян", - заявив Шмигаль.

Він додав, що Україна домовилася, що буде розширена робота ще одного пункту пропуску на кордоні з Угорщиною: "Лужанка - Берегшурань".

Нагадаємо, що поляки блокують кордон, проте зустріч щодо польсько-українського кордону відбудеться 28 березня – Туск відмовив Зеленському.

Також Україна планує новий експортний маршрут через Дунай, щоб подолати польський кордон.

 

Угорщинакордонпункт пропуску

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