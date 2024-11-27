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Україна відреагувала на припинення вогню між Ізраїлем та "Хезболлою"

27 листопада 2024, 12:31
Україна відреагувала на припинення вогню між Ізраїлем та
Фото: unian.ua
Бойові дії на лівансько-ізраїльському кордоні сьогодні вранці було припинено

Україна вітає підписання угоди про припинення вогню між Ізраїлем та Ліваном, укладеної за посередництва Сполучених Штатів та Франції.

Про це повідомила пресслужба Міністерства закордонних справ.

Українське зовнішньополітичне відомство зазначило, що припинення вогню допоможе знизити напругу на Близькому Сході.
 
"Це важливий крок до миру та регіональної стабільності, який допоможе запобігти гуманітарній катастрофі в Лівані та сприятиме загальному зниженню напруги на Близькому Сході. Переконані, що повне дотримання сторонами взятих на себе зобов’язань матиме важливе значення для досягнення стійкого миру", – йдеться в повідомленні.
 
Нагадаємо, Кабінет безпеки Ізраїлю проголосував за схвалення угоди про припинення вогню для зупинення бойових дій з угрупованням "Хезболла" в Лівані. Згодом президент США Джо Байден заявив, що 27 листопада о четвертій годині ранку за місцевим часом бойові дії на лівансько-ізраїльському кордоні припиняться.

 

ІзраїльМЗС Українивійна в УкраїніХезболаросія окупанти

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