Україна воює за свободу, росія – за імперські ілюзії – Столтенберг
Про це повідомляє Укрінформ.
Генеральний секретар Альянсу розповів про це на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським.
"Сьогодні ваші сили рухаються вперед. Вони ведуть люту боротьбу, поступово звільняють території. Кожен метр, який повертають українські війська, - це той метр, який Росія втрачає. Існує разючий контраст: українці воюють за власні родини, за майбутнє, за свободу, Москва воює за імперські ілюзії", - заявив Столтенберг.
Він додав, що сьогодні столиця великої Української держави посідає особливе місце в серцях усього вільного світу.
Столтенберг вважає, що Україна має потужну підтримку від 31 союзника по НАТО і багатьох партнерів.
Більше 50 країн надають Києву зброю і військове обладнання через Контактну групу з оборони України, а також понад 140 держав виступили з позицією на захист суверенітету України в Організації Об’єднаних Націй.
Нагадаємо, що сьогодні до Києва з візитом прибув генсек НАТО Столтенберг.