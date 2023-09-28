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Україна воює за свободу, росія – за імперські ілюзії – Столтенберг

28 вересня 2023, 17:47
Україна воює за свободу, росія – за імперські ілюзії – Столтенберг
Фото: 5 канал
Генсек НАТО Єнс Столтенберг відзначив разючий контраст між мотивами українських і російських військових на війні, адже українці борються за свою землю і свої сім'ї, а російська армія - за імперські ілюзії своєї влади.

Про це повідомляє Укрінформ.

Генеральний секретар Альянсу розповів про це на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським.

"Сьогодні ваші сили рухаються вперед. Вони ведуть люту боротьбу, поступово звільняють території. Кожен метр, який повертають українські війська, - це той метр, який Росія втрачає. Існує разючий контраст: українці воюють за власні родини, за майбутнє, за свободу, Москва воює за імперські ілюзії", - заявив Столтенберг.

Він додав, що сьогодні столиця великої Української держави посідає особливе місце в серцях усього вільного світу.

Столтенберг вважає, що Україна має потужну підтримку від 31 союзника по НАТО і багатьох партнерів.

Більше 50 країн надають Києву зброю і військове обладнання через Контактну групу з оборони України, а також понад 140 держав виступили з позицією на захист суверенітету України в Організації Об’єднаних Націй.

Нагадаємо, що сьогодні до Києва з візитом прибув генсек НАТО Столтенберг.

 

візитСтолтенберггенсек НАТО

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