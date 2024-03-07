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ПОЛІТИКА

Україна вступає в нову фазу війни з росією – The Wall Street Journal

07 березня 2024, 12:27
Україна вступає в нову фазу війни з росією – The Wall Street Journal
Колаж "Сегодня"
Створення фізичного захисту зараз життєво важливе для України.

росія атакує українські війська в кількох точках уздовж 965-кілометрової лінії фронту, намагаючись отримати вигоду з виходу ЗСУ з Авдіївки. москва знає, що українські військові відчувають брак солдатів і боєприпасів. Українські чиновники й військові командири кажуть, що нинішня тактика росії, яка полягає в нанесенні зондуючих ударів, спрямована на те, щоб скористатися ініціативою москви на полі бою перед ймовірним наступом.

Про це пише видання The Wall Street Journal.

"Те, що відбувається зараз, це те, до чого росія довго готувалася. Вона зібрала достатньо сил і засобів для одночасного тиску за різними напрямками", — каже заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади Максим Жорін.

Щоб зупинити краще укомплектованого й оснащеного противника, українська армія окопується. На захід від Авдіївки екскаватори, більш звичні для будівельного майданчика, ніж для поля бою, розривають землю, створюючи протитанкові рови й траншеї, повідомляє видання. Українці намагаються створити фізичні перешкоди, щоб стримати наступ російської армії.

В листопаді Україна оголосила про початок кампанії з будівництва широкої мережі укріплень уздовж лінії фронту, особливо в районі Авдіївки. У понеділок прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що на будівництво укріплень виділено майже 31 мільярд гривень. Але західні чиновники та українські військові кажуть, що кампанія не принесла значних результатів.

"Створення фізичного захисту зараз життєво важливе для України не в останню чергу тому, що вона зазнає труднощів із мобілізацією військ", — зазначає The Wall Street Journal.

Військове командування України перевіряє бригади, створені для торішнього контрнаступу, прагнучи ввести в бій тисячі військовослужбовців, які наразі виконують допоміжні функції, каже науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень Микола Бєлєсков. Він також заявив, що Москва хоче виснажити українські сили, влаштовуючи атаки вздовж лінії фронту замість повномасштабних штурмів, спрямованих на захоплення нових територій. Ця стратегія має на меті виснажити людські резерви України й змусити її витрачати дорогоцінні боєприпаси.

Проблеми України компенсуються власними недоліками росії на полі бою. Хоча москва має у своєму розпорядженні більше людей і ресурсів, ніж Київ, вона намагається зосередити їх і замість цього покладається на масу погано підготовлених солдатів, які штурмують українські позиції, використовуючи тактику, яка, за словами українських військових, коштує росії тисячі життів.

війна в Українинова фаза

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