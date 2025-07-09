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ПОЛІТИКА

Польща привела ППО і винищувачі в бойову готовність через атаку рф по Україні

09 липня 2025, 09:03
Польща привела ППО і винищувачі в бойову готовність через атаку рф по Україні
За словами військових, під час російської атаки наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційного розпізнавання досягли стану найвищої готовності.

Польща привела у повну бойову готовність сили протиповітряної оборони, винищувачі та радіолокаційну розвідку внаслідок масованої атаки рф по Україні.

Про це повідомило Оперативне командування Збройних сил Польщі. 

"Зверніть увагу, у зв'язку з атакою російської федерації, яка завдає ударів по об'єктах, розташованих на території України, у нашому повітряному просторі розпочалися операції польських та союзних ВПС", - попереджали у повідомленні.

Згідно з усіма процедурами, було залучено доступні сили та засоби, які перебувають у розпорядженні Командувача Оперативного штабу Збройних Сил. За словами військових, під час російської атаки наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційного розпізнавання досягли стану найвищої готовності.

"Вжиті заходи мають на меті забезпечення безпеки на територіях, що межують із загрожуючими районами. Оперативне командування ЗСП моніторить поточну ситуацію, а підпорядковані сили та засоби залишаються в повній готовності до негайного реагування", - додали у повідомленні. 

Нагадаємо, що зростаюча оборонна промисловість рф, яку посилило розширення ракетного заводу у Воткінську і ланцюжка поставок, незабаром дасть змогу країні запускати 1000 ракет і безпілотників по українських містах за одну ніч.

російський диктатор владімір путін сподівається, що, завдаючи повторних атак, він зможе зломити бойовий дух населення України, виснажити оборону Києва і остудити запал Заходу до збереження підтримки.

ПольщаВПСППОвійна в Україниросія загроза

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