СПОРТ НОВИНИУ німецькому Мюнхені в рамках мультиспортивного чемпіонату Європи українська змішана парна двійка з параакадемічного веслування принесла збірній Україні першу золоту медаль.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Україна виграла перше золото на мультиспортивному Євро-2022
Джерело: xsport.ua
Переможцями в змішаних парах стали Світлана Богуславська і Ярослав Коюда в класі PR2. Вони в фіналі показали результат – 8.53,72. На 4.23 с від них відстали французи Перлі Біж і Стефан Тарді, а на 9.16 с поляки Йоланта Майка і Міхал Гадовскі.
Зазначимо, що це золото стало першим для української команди на Мультиспортивному Євро-2022.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що юний каратист виграв чемпіонат світу, тренуючись онлайн із окупованого Бердянська.
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