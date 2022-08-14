Україна виграла перше золото на мультиспортивному Євро-2022

У німецькому Мюнхені в рамках мультиспортивного чемпіонату Європи українська змішана парна двійка з параакадемічного веслування принесла збірній Україні першу золоту медаль.

Переможцями в змішаних парах стали Світлана Богуславська і Ярослав Коюда в класі PR2. Вони в фіналі показали результат – 8.53,72. На 4.23 с від них відстали французи Перлі Біж і Стефан Тарді, а на 9.16 с поляки Йоланта Майка і Міхал Гадовскі.

Зазначимо, що це золото стало першим для української команди на Мультиспортивному Євро-2022.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що юний каратист виграв чемпіонат світу, тренуючись онлайн із окупованого Бердянська.