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Україна виграла перше золото на мультиспортивному Євро-2022

У німецькому Мюнхені в рамках мультиспортивного чемпіонату Європи українська змішана парна двійка з параакадемічного веслування принесла збірній Україні першу золоту медаль.
Україна виграла перше золото на мультиспортивному Євро-2022 Джерело: xsport.ua

Переможцями в змішаних парах стали Світлана Богуславська і Ярослав Коюда в класі PR2. Вони в фіналі показали результат – 8.53,72. На 4.23 с від них відстали французи Перлі Біж і Стефан Тарді, а на 9.16 с поляки Йоланта Майка і Міхал Гадовскі.

Зазначимо, що це золото стало першим для української команди на Мультиспортивному Євро-2022.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що юний каратист виграв чемпіонат світу, тренуючись онлайн із окупованого Бердянська.

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14 08 2022 15:33
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