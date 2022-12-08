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Юний каратист виграв чемпіонат світу, тренуючись онлайн із окупованого Бердянська

9-річний українець Давід Іванов став чемпіоном світу з карате за версією FSKA.
Юний каратист виграв чемпіонат світу, тренуючись онлайн із окупованого Бердянська Фото з соцмереж

Про це повідомляє сторінка Sho_Tam в Twitter.

Родина Іванова до повномасштабного вторгнення росії в Україну жила у Бердянську. Після окупації міста маленький спортсмен зумів виїхати за кордон, а його тренер був змушений залишитися в окупованому місті.

Таким чином, Давід був змушений готуватися до чемпіонату світу онлайн, але це не завадило йому посісти перше місце.

Також повідомляється, що під час нагородження юний спортсмен урочисто підняв український прапор.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Україна виграла шість медалей тільки за сьомий день Всесвітніх ігор-2022.

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12 08 2022 16:22
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