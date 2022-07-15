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Україна виграла шість медалей у сьомий день Всесвітніх ігор-2022

В американському Бірмінгемі тривають XI Всесвітні ігри
У сьомий день змагань збірна України здобула шість нагород - дві срібні та чотири бронзові.
Україна виграла шість медалей у сьомий день Всесвітніх ігор-2022 Фото: з вільних джерел

У кікбоксингу срібними призерами стали Орфан Сананзаде (вагова категорія до 63,5 кг) та Віталій Дубина (71 кг), бронзовими - Дарина Іванова 52 кг), Аліна Мартинюк (60 кг) та Роман Щербатюк (понад 91 кг).

Ще одну "бронзу" - у скелелазінні - виграв Ярослав Ткач.

У загальнокомандному заліку Ігор-2022 Україна посідає четверте місце - 32 медалі (9 золотих, 9 срібних, 14 бронзових). Попереду - Німеччина (18, 2, 10), Угорщина (11, 7, 7) та Італія (10, 20, 12).

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15 07 2022 12:57
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